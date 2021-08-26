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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا توقف عمليات الإجلاء من كابول

صدى البلد

أعلنت بلجيكا مساء الأربعاء، أنها أوقفت عمليات الإجلاء من مطار كابول في قرار اتخذته قبيل أيام من إنجاز القوات الأمريكية التي تؤمن الموقع، انسحابها من أفغانستان.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في تغريدة على تويتر، إن "الحكومة الفدرالية اتخذت قرارا بإنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول في ضوء تطورات الوضع في أفغانستان"

وأضاف أن القرار اتخذ "بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين" لبلاده.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى الاستمرار في تأمين مطار كابول "ما دام ذلك ضروريا"، مطالبا بذلك ببقاء القوات الأمريكية لما بعد المهلة المحددة لانسحابها والتي تنتهي في 31 أغسطس.

وعلّل الاتحاد الأوروبي طلبه، بوجوب استكمال عمليات إجلاء أفغان تعاونوا مع قوى غربية وعائلاتهم، ويُعتبرون الآن في خطر بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول العاصمة.

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وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اعتبر السبت أنه من المستحيل إجلاء جميع هؤلاء الأفغان وعائلاتهم من أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري.

وبين الجمعة ومساء الثلاثاء، أجلت طائرات عسكرية بلجيكية من كابول عبر إسلام أباد، حوالي 1100 شخص هم مواطنون أوروبيون وأفغان، في عملية أطلقت عليها بروكسل اسم "الطائرة الورقية الحمراء".

وفي تغريدته أوضح رئيس الوزراء البلجيكي أن آخر خمس رحلات جوية بين كابول وإسلام أباد، جرت يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، فإن "جميع أفراد عملية الطائرة الورقية الحمراء ومن تم إجلاؤهم، تجمعوا في إسلام أباد".

ولفت دي كرو إلى أنه من باكستان "ستواصل بلجيكا في الأيام المقبلة نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مع أفراد عملية الطائرة الورقية الحمراء إلى بلادنا".

 

 

 

أفغانستان كابول مطار كابول بلجيكا الاتحاد الأوروبي

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