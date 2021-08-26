أمريكا تعلن إجلاء 4500 من رعاياها من أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه تم إجلاء 4500 أمريكي وأكثر من 82 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس، مشيرًا إلى أن حوالي 1500 أمريكي قد لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية كنا على اتصال مع نحو 500 أمريكي وقدمنا تعليمات بشأن وصولهم للمطار بأمان، وفي هذا الوقت تم إجلاء 19 ألف شخص على متن 90 رحلة جوية"، مؤكدا "أننا نقوم بتدقيق أمني في أسماء من يتم إجلاؤهم".

وأضاف: "تواصلنا مع كل مواطن أمريكي مسجل لدينا في أفغانستان منذ 14 أغسطس، ولكن عملية الإجلاء أكثر من معقدة في ظل البيئة العدائية لطالبان"، مؤكدا أن "هناك احتمالية كبيرة لوقوع هجمات من قبل تنظيم داعش في أفغانستان خلال عمليات الإجلاء".

وأشار بلينكن إلى أنه "لا يوجد موعد نهائي لعملنا في مساعدة أي مواطن أمريكي أو متعاون أفغاني يريد مغادرة أفغانستان".

وتابع بلينكن أن "طالبان ستسمح للأمريكيين الأفغان المعرضين للخطر بالمغادرة من أفغانستان بعد 31 أغسطس.. طالبان أوفت بجميع عهودها حتى الآن ومن مصلحتها التصرف بمسؤولية".

وجدد تعهد واشنطن بـ"إجلاء كل المتعاقدين مع القوات الأمريكية في أفغانستان"، لافتًا إلى أن "تواصلنا الدبلوماسي مع طالبان عمره سنوات وسيستمر وسنحكم على الحكومة المقبلة وفق مصالحنا".