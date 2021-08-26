أمراض تقلل نسبة الإنجاب.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إنه كلما طالت مشكلة عدم الإنجاب وعدم القيام بالحقن المجهرى، كلما كثرت المشاكل الزوجية والتأثير على الأسرة، ناهينا عن زيادة عمر المرأة وتقليل فرصة الإنجاب بالنسبة لها.

وأضاف "مقبل" خلال حواره ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الزوج له 50% من نسبة الإنجاب، موضحا أن وجود أى خلل فى صحته ينعكس عليه، كاشفا على أمراض ربما تقلل نسبة الإنجاب، منها التعرض للسمنة أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إن أطفال الأنابيب بدأت فى فترة السبعينيات، حيث إنها كانت نسبتها قليلة من قبل، إلا أنها الآن وصلت إلى نسبة نجاح من 40 إلى 50%، كما أن نسبة نجاح عملية اختيار جنس المولود أصبحت عالية.

وأضاف أن تحديد جنس المولود يعتبر شيئا مشروعا أقرته فتاوى الأزهر والمجمع الإسلامي بالأردن والكنيسة لم تعرقل.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إنه من أساسيات الحياة الزوجية التكاثر، مشيرا إلى أن السيدة التي لا تستطيع الإنجاب يتم التأثير نفسيا عليها.