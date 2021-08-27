برلماني: حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون ثروة قومية

قال النائب حسام عاشور عضو مجلس النواب، إنه من الضروري أن يكون لدينا حصر شامل للحاصلين لأعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أنهم يمثلون ثروة قومية .

وأضاف" عاشور" في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن عملية الحصر تستهدف الحفاظ على مستقبلهم ، وتؤكد حرص الدولة علي وجود قاعدة بيانات شامله لهم بحيث يتم تشغيلهم فيما يتناسب مع قدراتهم لافتا إلى أن اللجنة المشكلة تضم عدد من الوزراء والجهات المعنية مما يؤكد جدية الدولة في الاستفادة من شبابنا من حمله الماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية بشأن الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.

وتهدف اللحنة إلى حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم، للاستفادة منهم في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويترأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتضم في عضويتها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وممثل عن هيئة الأمن القومي.