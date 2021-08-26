في يوم الوفاء.. القابضة للمطارات تكرم المحالين للتقاعد

كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المحالين إلى المعاش، تقديرا لجهودهم وما بذلوه وقدموه خلال فترة عملهم داخل الشركة القابضة للمطارات.

وحرص سعيد محروس، على تكريم كلا من مها محمد رمضان محمد لطفي مدير عام الموارد البشرية، واسماعيل محمد اسماعيل محمد مدير إدارة أمن الافراد والمنشأت والتصاريح لوصولهم لسن المعاش .

ووجه المهندس محمد سعيد محروس التهنئة للمكرمين متمنياً لهم المزيد من النجاح و التوفيق بإذن الله في حياتهم القادمة، كما وجه لهم الشكر لما قدموه لشركتهم و قطاع الطيران المدني في مسيره خدمتهم .

وقامت كلاً من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة ولجنة النشاط الرياضي والإجتماعي بالشركة بتقديم شهادات تقدير وهدايا للسادة المكرمين شاكرين لهم مدة خدمتهم المميزة .



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