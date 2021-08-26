204.5 مليون جنيه تراجعا في مبيعات مصر للفنادق خلال العام المالى الماضى

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحولها للخسارة خلال العام المالي 2020-2021.

وقالت شركة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في إنها حققت خسائر بلغت 183.29 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، مقابل أرباح بلغت 57.4 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

أوضحت شركة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تراجع مبيعاتها الى 63.04 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021 ، مقابل مبيعات بلغت 267.57 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وحققت شركة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 142.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وتراجعت إيرادات شركة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الفترة إلى 13.64 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 288.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتعد شركة مصر للفنادق من أوائل الشركات العاملة فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية فى مصر منذ عام 1955 تقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعات السياحية والكازينوهات والمطاعم .

تمتلك شركة مصر للفنادق، فندقى النيل ريتز- كارلتون فى القاهرة وهيلتون دهب فى جنوب سيناء، كما تساهم الشركة فى 5 شركات مشتركة تعمل جميعها فى مجال السياحة والفنادق.