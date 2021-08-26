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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدير التنفيذي لمشروع القاهرة الخديوية: الدولة تتحمل جميع التكاليف

القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية

قال المهندس وليد عبد العال مدير تنفيذ مشروع القاهرة الخديوية، إن تطوير منطقة القاهرة التاريخية يشمل مشروع القاهرة الخديوية.

 

وأوضح عبد العال خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة"، ان تطوير القاهرة التاريخية، يشمل عدة مراحل منها تطوير القاهرة الخديوية، وتضم العديد من المناطق المهمة.

 

وتابع قائلا:" تطوير القاهرة الخديوية يعنى إعادة الشيء لأصله، وإزالة التعديات، والتطوير الحضارى".

 

وأكد المهندس وليد عبد العال مدير تنفيذ مشروع القاهرة الخديوية أن كل مراحل التطوير تتم على حساب الدولة وليس المواطن.

 

الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أكد أن اهتمام الدولة بالقاهرة الخديوية ليس تطويرا لها فقط ولكن إعادة كل شيء لأصله، لافتا إلى أن القاهرة الخديوية يطلق عليها باريس الشرق.

 

وأضاف إبراهيم:  لدينا خمسة محاور أساسية أولها تطوير واجهات العمارات، الثاني إعادة توزيع الاستعمالات، والثالث محور المرور، والرابع تنسيق المواقع، والخامس محور يتعلق بالإدارة.

 

وتابع مساعد وزير الإسكان، أن كل محور يعد مشروعا مهما وخاصة المحور الأول والذي يتعلق بإعادة الواجهات لأصلها ويضاف لها الإنارة ، مستدركا أنه في محور الواجهات ليس القيام بعملية طلاء ولكن عمل معماري متكامل وارجاع الأصول بنسبة ٩٠٪ لوضعها الأساسي في الواجهات وهو عمل ليس سهلا.

مشروع القاهرة الخديوية القاهرة الخديوية القاهرة التاريخية تطوير القاهرة الخديوية أخبار التوك شو اليوم

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