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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تختتم جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات .. فيديو

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2492 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13391 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4340 نقطة.

وتابعت رمسيس ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3991 نقطة.

 

https://youtu.be/fjmdNbZWgtc

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس ايجي إكس 70 الشرك

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