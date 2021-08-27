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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: يوم 22 أغسطس يوما للتميز للعاملين بمجالي الشباب والرياضة

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تخصيص يوم 22 أغسطس من كل عام "يوما للتميز"؛ لتكريم العاملين المتميزين بالشباب والرياضة على مستوى ديوان الوزارة ومديريات الشباب والرياضة والهيئات الشبابية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية؛ تقديراً لجهود العاملين المتميزين.

أكد وزير الشباب والرياضة حرصه على تحفيز وتشجيع النماذج الإيجابية من العاملين المتميزين، وحثهم على مواصلة تقديم أفضل أداء لهم في العمل بمجال الشباب والرياضة، وتشجيعهم على طرح وتقديم أفكار جديدة للبرامج والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة بما يتناسب مع متطلبات النشء والشباب في جميع المحافظات، والعمل على تطوير ما هو قائم من مشروعات حالية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى رؤية الوزارة نحو الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي والذي يبدأ من تطوير الأداء داخل منظومة العمل، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، والمساهمة فى تنمية القدرات البشرية من خلال تدعيم ثقافة التميز، مبيناً أن تقييم المتميزين سواءً أفراد أو إدارات بالشباب والرياضة يتم طوال العام لاختيار أفضل العناصر والإدارات التي يتم تكريمهم في يوم التميز الذي سيكون 22 أغسطس من كل عام.

كان الدكتور أشرف صبحي قد قام يوم الأحد الماضي بتكريم أفضل العاملين المتميزين في مهرجان دوري التميز 2020/ 2021، والذى نفذته الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة للعام الثالث على التوالي بنادى النادى بـ 6 أكتوبر في إطار تطوير ثقافة العمل الحكومي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة مديريات الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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