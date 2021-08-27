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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة التطوير العقاري تبحث مع الحكومة آليات تنفيذ قرار الـ 30%

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

قال  المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه وجه دعوة لأعضاء مجلس إدارتي الغرفة والشعبة لاجتماع عاجل، لمناقشة قرار عدم الإعلان على المشاريع إلا بعد تنفيذ 30% منها.

وتابع طارق شركى فكرى خلال مداخلة مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية حنان موج: تم مناقشة القرار، والتأكيد على أهمية تنظيم العلاقة الثلاثية، بين الحكومة، والمطور العقاري، والمواطن.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات  أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الإعلان عن بيع وحدات سكنية وتأكيده على تنفيذ نسبة 30% قبل الإعلان عن طرح وحدات جديدة هدفه تحقيق التوازن والمحافظة على جاذبية الاستثمار خاصة الأجنبية في قطاع التطوير العقاري.

وأضاف شكري، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وسيتم ترجمتها على أرض الواقع.


أوضح أنه تم بحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوته، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، بعد الأجتماع الحكومة خلال أسبوعين بهدف الحفاظ على نشاط الشركات العقارية.


احذر.. 5 مخالفات تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاصلين عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

 

ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالي أبرز الحالات التى تحرمك من وحدتك السكنية وتلغي التخصيص لشقق الإسكان الاجتماعي.

 

مخالفات الإسكان الاجتماعي
1-  تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

 

2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص له الشقة من قبل الوزارة.

 

3-عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

 

4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

 

5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية..

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