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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب ينصب على المواطنين بدعوى رفع درجات أبنائهم في الثانوية العامة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طالب؛ لقيامه بالنصب على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بدعوى رفع درجات أبنائهم في الثانوية العامة.
ورصدت الأجهزة الأمنية قيام طالب مقيم بمحافظة قنا، بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ونشر مشاركات تتضمن إدعائه بأنه يعمل بكنترول الثانوية العامة، وقدرته على رفع درجات الراغبين في ذلك بمقابل مادي في صورة كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته هاتف محمول، وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، شملت رسائل بينه وبين ضحاياه من خلال الحساب المشار إليه، وكذا حساب آخر على أحد التطبيقات الإلكترونية، كما تبين قيامه بإنشاء مجموعتين على ذات التطبيق، روج خلالهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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