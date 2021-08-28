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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثالث ميدالية لمصر في البارالمبياد.. محمود صبري يتوج بفضية رفع الأثقال

محمود صبري
محمود صبري

توج اللاعب محمود صبري بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 72 كجم، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

 

حيث رفع ثقل قدره 185 كجم في المحاولة الأولى، وفشل في رفع ثقل قدره 192 كجم في المحاولة الثانية؛ قبل أن ينجح في رفع ثقل قدره 191 كجم في آخر المحاولات.

 

وتعد هذه الميدالية هي ثالث ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو، بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان في رفع الأثقال.

 

ميداليتين فضيتين

 

وحصدت البعثة المصرية على ميداليتين فضيتين حتى الآن عن طريق شريف عثمان ورحاب رضوان، في منافسات رفع الأثقال.

 

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

 

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

 

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و4 برونزيات.

 

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية. 

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