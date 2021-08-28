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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«التجارة والموزعون» أكثر القطاعات ارتفاعا في البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

احتل قطاع التجارة والموزعين المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، يليه قطاع السياحة والترفيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وفي المرتبة الرابعة قطاع البنوك، تلاه العقارات، ثم مواد البناء، تلاه الموارد الأساسية ثم الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات.

وبلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 30.8 مليار، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3136 مليون ورقة منفذة على 321 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول في البورصة المصرية قدرها 34.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2953 مليون ورقة منفذة على 292 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، نسبة 89.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7% والعرب على 5.9% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 75.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 190.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 36.19% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.81% خلال الأسبوع.

ومثلت تعاملات المصريين 81.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.9%، وسجل العرب 7.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2405 ملايين جنيه، وسجل العرب صافي شراء بـ 922.2 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة المصرية تعاملات المصريين بالبورصة عقارات خدمات مالية غير مصرفية قطاع خدمات قطاع سياحة وترفيه

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