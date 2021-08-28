إنفوجراف عن مشروع تراخيص مركبات التوك توك وإحلالها بسيارات الفان

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أرسل إلى المحافظات لتنفيذ مشروع تراخيص مركبات التوك توك…
- يكون مرتبطا بخطوط سير وتحديد التعريفات
- يحذر سير مركبات التوكتوك في عواصم المدن وعواصم المحافظات.
- المحافظات فتحت الباب أمام المواطنين لـ مشروع احلال مركبات التوك توك بسيارات الفان.
مشروع الاحلال يتم بالتعاون مع وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى .
- تخصيص جزء من مصاريف الترخيص للمعاش و والتأمين على السائق وسيحتفظ بكافة حقوقة .
-فوائد واسعة من تقنين مركبات التوك توك سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه.
-عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة.
- مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
- دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
- وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية
- تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.