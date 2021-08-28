عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف عن مشروع تراخيص مركبات التوك توك وإحلالها بسيارات الفان

مركبات التوك توك
مركبات التوك توك

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، إن  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أرسل إلى المحافظات  لتنفيذ مشروع تراخيص مركبات التوك توك…

- يكون مرتبطا بخطوط سير  وتحديد التعريفات

- يحذر سير مركبات التوكتوك في عواصم المدن وعواصم المحافظات.

- المحافظات فتحت الباب أمام المواطنين لـ مشروع احلال مركبات التوك توك بسيارات الفان.

مشروع الاحلال يتم بالتعاون مع وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى .

-  تخصيص جزء من مصاريف الترخيص للمعاش و والتأمين على السائق وسيحتفظ بكافة حقوقة .

-فوائد واسعة من تقنين مركبات التوك توك  سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه.

-عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة.

- مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.


- دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.


- وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية

- تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.

 

انفوجراف مركبات التوك توك سيارات الفان تراخيص مركبات التوك توك التوك توك

موضوعات متعلقة

شعراوي: بدء دورات تدريبية بمركز سقارة على تطبيق «انتظار المركبات» و«المحال العامة»

خالد قاسم يكشف تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

ترشيحاتنا

هل تعتبر الشقة المؤجرة إيجارا قديما من الميراث؟.. علي جمعة يجيب

حديث عن الذئب والثعلب..المرشد الإيراني يهاجم إدارة بايدن بقسوة

مدرب زامبيا السابق: موسيماني أفضل مدرب في إفريقيا

نائب رئيس دولة الإمارات يلتقي أمير قطر على هامش قمة بغداد.. شاهد

بعد ادعائها وفاته.. شقيق بدرية طلبة يهددها

لـ وجهات دولية ومحلية.. مصر للطيران تقترب من تشغيل مائة رحلة منتظمة يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

وزير الأوقاف: فحص مكتبات المساجد على مستوى الجمهورية لتنقيتها من الأفكار المتطرفة

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

منظومة تحت الصفر.. هجوم عنيف من نجم الزمالك ضد أحمد مجاهد

الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر على هامش قمة بغداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ