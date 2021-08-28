نهايته على يد سيدة.. سقوط لص يسرق أهالي النزهة

تمكنت قوة أمنية بالقاهرة من ضبط لص لقيامه بسرقة مواطنة بالنزهة .

ففى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة من إحدى السيدات وتبين بأنها حال تواجدها داخل الغرفة محل سكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالدخول للغرفة والإستيلاء على الهواتف المحمولة ولاذ بالفرار فقامت بمطاردته والإستغاثة .

تم ضبط المتهم وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية) وبحوزته عدد 3 هواتف محمول.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.