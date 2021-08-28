الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقائه بزعماء المنطقة في فرصة ينبغى البناء عليها لتبادل وجهات النظر، والتشاور واستكشاف آفاق التنسيق بيننا، في ظل التطورات الدولية والاقليمية، والتى تستلزم التعاون بشكل بناء، لحل ازمات اليوم والمنظور الواقع الذى نعيشه، وليس اتباعا لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولى ولا تحترم ارادة الشعوب وخيارتها السياسية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إنه يجدد الشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى على عقد هذا المؤتمر.

ووجه رسالة للشعب العراقي الشقيق، قائلا إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العر يقة وهذا التاريخ المشرف، يملك بلا شك مستقبلا واعدا على أيدى أبنائها وسواعدهم، مؤكدا أن فى مصر أخوة لهم حريصين على نهضتكم مرحبين بنقل تجرابتهم وخبراتهم فى مجالات مختلفة، إيمانا بوحدة المصير والهدف، لنسير معا على طريق المستقبل.

وتابع: أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ، ولديكم تنوع وتعدد اعتبره اراء كبيرة، حديثى إليكم اليوم بل ندائى إليكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وتشاركوا، حافظوا على بلادكم، وعمروا مزارعكم وأرضكم، والانتاخابات مسئولية شعبية عظيمة فى بناء مستقبل الدول.