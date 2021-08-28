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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود…كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

كارولين عزمي
كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي،  صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي، بصورة باللون الأبيض  والأسود حيث خطفت الأنظار بإطلالة انيقة مما اثارت اعجاب متابعيها  .

 

خطبة كارولين عزمي

 

يذكر أن تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد تداول فديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم عبر السوشيال ميديا.

واقتصر الحفل على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كما احتفلت الفنانة ولاء الشريف بخطبة بكارولين عزمي ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: " مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك#أخت_العروسة".

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم

كارولين عزمي انستجرام الفن فيسبوك الإجراءات الاحترازية اللون الابيض السوشيال

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