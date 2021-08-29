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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تغيرات المناخ ضمن أولويات لجنة الطاقة خلال دور الانعقاد الثاني

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان

قال النائب عادل عامر عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن اللجنة ستركز خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان على مناقشة موضوع تغيرات المناخ، وسنطالب بعقد مؤتمر عالمى للدول الصناعية الثمانية الكبرى لكى تساعد الدول النامية فى الحفاظ على درجة حرارة الجو.

وأشار عامر لـ"صدى البلد" إلى أن تغيرات المناخ لها تأثير سلبى على البيئة، حيث أنها تؤدى لذوبان الجليد مما يؤثر على إرتفاع مستوى مياه النهر.

وأضاف: “سنناقش أيضا خلال دور الإنعقاد الثانى ظاهرة الإحتباس الحرارى، والتى تؤثر على النبات، كما أننا سنناقش أيضا قضية الحفاظ على الآثار والممتلكات البيولوجة المصرية والنباتات النادرة”.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان تغيرات المناخ ذوبان الجليد مجلس النواب

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