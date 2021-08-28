برلماني: مشاركة مصر في "مؤتمر بغداد" يؤكد حرصها على لم شمل العرب

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر دأب منذ تولي الرئيس السيسي، على إيلاء أهمية كبيرة لدعم الدول العربية الشقيقة على مختلف الأصعدة، فبعد غياب عن الساحة الإقليمية والعربية لعقود، عادت مصر وبقوة لدورها الريادي وقيادتها دفة المنطقة، وهو ما رسخته مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأضاف القاضي، في بيان له، وقوف مصر ودعمها المطلق لاستعادة العراق الشقيق مرة أخرى إلى دوره، وأيضاً إعادة الأمن والاستقرار للأشقاء والشراكة بين البلدين الشقيقين، هو توجه مصرى لإعادة اللُّحْمَة والقوة والقدرة لدول الأمة التى تواجه تحديات خطيرة وتهديدات غير مسبوقة تتطلب التكاتف والتضامن العربى والعمل العربى المشترك.

وتابع، أن مصر بعد سبعة سنوات من تولي الرئيس السيسي، عادت إلى قوتها ومكانتها ودورها الريادي في المنطقة، وما حققته القيادة السياسية على الصعيدين العربي والإقليمي خير شاهدًا.

وأوضح، أن الرئيس السيسي يتحرك بإخلاص وشرف من أجل لم شمل الدول العربية، انطلاقًا من واجبها القومي ومسؤولياتها التاريخية تجاه العرب، ومن صميم أمنها القومي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.