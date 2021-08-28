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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بينا وبين الموت ثواني.. طارق علام يروي تفاصيل تعرضه وزوجته لحادث سير

طارق علام ودينا رامز
طارق علام ودينا رامز

كشف الإعلامى طارق علام تفاصيل تعرضه الى حادث سيارة على طريق وادى النطرون وذلك بعد انفجار إطار سيارته. 

وروى طارق علام تفاصيل الحادث فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” قائلا : كانت ثوانى معدودة فارقة بيننا وبين الموت و"قدر الله وماشاء فعل" كنت مع زوجتي الإعلامية دينا رامز وكنت اسير على سرعة 110 كم / ساعه وكان بجانبى سيارتين نقل ثقيل على نفس سرعتى. 

وأضاف طارق علام : فجاة وبدون مقدمات سمعت انفجار شديد اعتقدت أن عجلة السيارة بها مشكل وحاولت ان اتجه الى اليمين ولكن كان أمر فى غاية الصعوبة بسبب محاصرتى من جانب سيارتى النقل الثقيل ولكن بعد محاولة تمكنت من الاتجاه الى اليمين وهنا توجهت لله شكرا حيث انقذتنا العناية الإلهية من الموت وكان هناك مجرد ثوانى معدودة. 

وأوضح طارق علام : كانت بجوارى زوجتى الإعلامية دينا رامز و التى انتابتها حالة من الخوف الشديد والفزع وكنت اشعر اننا فى مشهد اكشن صعب. 

حادث سيارة 

ونشر الاعلامى طارق علام صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن عن تعرضه وزوجته دينا رامز الى حادث سيارة.

وقال طارق علام : "الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثوان صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم".

سفيرا للسلام والنوايا الحسنة 

أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، اختياره للإعلامي المصري الكبير طارق علام، ليكون سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدى المركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديرًا لجهوده السامية في مجال العمل الإنساني والاجتماعي، وذلك عقب ترشيحه من إدارة المركز وموافقة كافة أعضاء لجنة التحكيم والاختيار في 17 دولة عربية.

وذكر المركز في بيانه، أن الإعلامي المصري طارق علام، يحظى بتقدير كبير في المجتمع العربي وذلك لما قدمه من أعمال إنسانية واجتماعية مميزة وقدم نموذجا يحتذى به من الإعلام الهادف، وباعتباره من أفضل الشخصيات الإعلامية على الساحة العربية، ممن كان لهم تأثير إيجابي على المجتمعين المصري والعربي بأثرهما.

من جانبه أعرب الإعلامي طارق علام، عن سعادته البالغة لهذا الترشيح الدولي ومنحه هذا اللقب الشرفي الدولي، مؤكدا دعمه الكامل لمساندة أي أعمال إنسانية في مصر والعالم العربي، وتقديم صورة إيجابية للقيم الإنسانية من خلال الإعلام الهادف والبنّاء.

ربنا كتب لنا النجاة.. تعرض طارق علام وزوجته دينا رامز لحادث سير

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مسيرة طارق علام 

ويعتبر طارق علام من أوائل الاعلاميين الذين قدموا الحالات الانسانية بشكل جديد في مصر وكان صاحب فكرة الأفراح الجماعية في مصر منذ عام 1995، وشارك فى حملة بناء 100 مدرسة فى عام 1992 بعد الزلزال و حملة إغاثة المصابين بعد الزلزال، وكان له دور رئيسى فى بناء مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بمصر.

وخلال مسيرته الإعلامية ايضا ساهم في تنظيف وتجميل ما يقرب من 250 شارع في مصر وزراعة حوالى 20 ألف شجرة فى مختلف أنحاء مصر "بالمدارس- بالجامعات- بمراكز الشباب بالأحياء الشعبية – بشوارع رئيسية وأخرى فرعية.

كما جمع ما يقرب من 22000 ألف كيس دم من خلال حملات التبرع بالدم. فضلا عن مشاركته في إعداد وتنظيم عدد كبير من العرس الجماعي للشباب غير القادرين لعدد يصل إلى ما يقرب من 15000 عرس.

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