لقاء الختام.. إنبي يتفوق على الجونة بهدفين نظيفين

حقق نادي إنبي فوزا هاماً على منافسه الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

بدء اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي إنبي حتى تمكن أحمد العجوز من إحراز هدف التقدم في شباك الجونة في الدقيقة 41 من خلال تسديدة من إيبوكا من مخالفة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ومن ثم تابعها أحمد العجوز بتسديدة قوية بالقدم اليسرى تصدى لها حارس المرمى، ومن ثم ارتطمت بقدم اللاعب وسكنت الكرة الشباك .

وفي الدقيقة 77 أحرز صلاح ريكو الهدف الثاني في شباك الجون من خلال تسديدة من نقطة الجزاء على يمين محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة لتسكن الشباك.

وتمكن إنبي من إنهاء بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .