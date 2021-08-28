حازم إمام عن تتويج الزمالك بالدوري رغم الأزمات: الدكة تقيلة ونأمل في إسعاد الجماهير

أكد حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بطولة الدوري هذا الموسم والذي توج بها لاعبي الفريق هي الأصعب في تاريخ بطولات الدوري .

وأكد حازم إمام في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أن التتويج ببطولة الدوري المصري كان الهدف الرئيسي للاعبي الزمالك من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وعن أزمة جنش حارس الفريق مع المدير الفني قال حازم أمام:" نسعي لحل أزمة جنش مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ".

واوصل:" دكة الزمالك تقيلة وساعدتنا في معظم المباريات ونأمل في تحقيق المزيد من البطولات".

وأوضح حازم إمام أن إمام عاشور لاعب الفريق تمكن من تعويض رحيل فرجاني ساسي متابعا:" الفريق لم يتأثر برحيل مصطفي محمد بعد تواجد الجزيري ومروان حمدي".

واختتم حازم إمام تصريحاته بقوله :" شيكابالا قائد الفريق وسبب رئيسي في تحفيز اللاعبين والتتويج بالدوري المصري