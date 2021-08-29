نقيب الإعلاميين يكشف أسرارا لأول مرة عن الراحل حمدي الكنيسي.. فيديو

علق الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، حول وفاة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي قائلاً: " النقابة فقدت رمزا كبيرا في تاريخ الإعلام المصري، حيث إنه كان أب وصديق، وتعلمنا منه الكثير في كافة المجالات".

وأضاف طارق سعدة في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن نقابة الإعلاميين كانت حلماً للراحل حمدي الكنيسي على مدار 4 عقود، بالإضافة إلى أنه كان يطالب بإنشاء نقابة للإعلاميين تجمع الإسرة الإعلامية، وتحافظ على المهنة والعاملين بها.

وتابع نقيب الإعلاميين أن بالفعل تم إنشاء نقابة للإعلاميين في ديسمبر من عام 2016، مشيراً إلى الجهود التي بذلها الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، معقباً: "وفقاً للرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، فإن عندما خُير حمدي الكنيسي، اختار بأن يكون هناك نقابة للإعلامين أفضلمن أن يترقى في وظيفته وحياته المهنية".

وعقب طارق سعدة قائلاً: "كان مهموم بعموم الإعلاميين وليس بذاته فقط، وكان يبذل الكثير من أجل تأسيس النقابة، حيث إنه كان رجل قوياً ومر بالعديد من التحديات، وكان دائماً يحثنا على الصبر والمصابرة".

وأردف نقيب الإعلاميين قائلاً: "لا نقو إلا أننا فقدرنا رمزاً إعلامياً كبيراً".