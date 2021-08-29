محمد جاد: اللاعبة المعجزة فاطمة عمر حققت 6 ميداليات فضية على التوالي

قال الاعلامى محمد جاد ، إن لاعبى مصر من ذوى الهمم المشاركين فى دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو، هم أبطال بكل ما تحمله المعنى من كلمة وشئ يدعو للفخر فى كل شئ.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديمها حلقتها اليوم الأحد ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن اللاعبة المعجزة فاطمة عمر حققت الميدالية الفضية السادسة لها على التوالى فى وزن 67 كجم.

يذكر أن اللاعبين شريف عثمان ورحاب رضوان، نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.



كما توجت اللاعبة رحاب رضوان بالميدالية الفضية في منافسات رفع الاثقال وزن 50 كجم بعد نجاحها في رفع ثقل 120 كجم لتحطم الرقم البارالمبي الذي كان مسجلا عام 2016 بثقل 107 كجم، لترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين، وحطمت رحاب الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم في المحاولة الأولى، لتحتل المركز الأول في الترتيب، لتعود في المحاولة الثانية وتنجح في رفع ثقل 120 كجم، إلا أنها فشلت في المحاولة الثالثة (121 كجم) لتحصد الميدالية الفضية.