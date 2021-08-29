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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم صاروخي على قاعدة العند اليمنية

سقوط قتلى وجرحى.. شاهد| هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية جنوب اليمن

هجوم صاروخي على
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية جنوب اليمن

أفادت وسائل الإعلام بسقوط عشرات القتل والجرحى من الجيش اليمني إثر هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

ووفقا لموقع "المشهد الخليجي" اليمني، قالت مصادر عسكرية إن "ثلاثة صواريخ سقطت وسط القاعدة العسكرية، خلال طابور صباحي للجنود"؛ مشرين لاحتمالية أن يكون الهجوم تم باستخدام طائرات مسيرة.

ورجحت المصادر أن يكون الهجوم حوثيا، خاصة أن المؤشرات الأولية تؤكد ذلك.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا أطقما عسكرية وهي تخرج من القاعدة محملة بعدد من الجرحى.

وتقع قاعدة العند الجوية العسكرية بمحاذاة مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، في منطقة كرش، شمال محافظة لحج.

وفي يناير 2019، تعرضت قاعدة العند لهجوم مماثل شنته مليشيات الحوثي، بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، أسفر عن مقتل 4 وإصابة نحو 20، بينهم قيادات رفيعة في الجيش اليمني.
 

وفي سياق أخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.


وحسب "العربية"، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار محاولات مليشيا الحوثي تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 

وأضاف بيان التحالف العربي لدعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

 

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