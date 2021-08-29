عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماهو مرض تدلي القدم وأهم أسبابه

تدلي القدم
تدلي القدم

لايعرف عدد كبير من الأشخاص أى شئ عن مرض تدلي القدم بالرغم من أنه من الأمراض الشائعة خاصة لدى المصابون بمشاكل وأمراض الأعصاب .. فما هو تدلي القدم وما أهم أسبابه؟.

 

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم أسباب تدلي القدم والمعرف أيضا باسم سقوط القدم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic”.

 

في البداية علينا معرفة المقصود بمرض سقوط القدم أو تدلي القدم فهو مصطلح عام يشير إلى صعوبة رفع الجزء الأمامي من القدم ويحدث نتيجة لأسباب متعددة .

أمراض تسبب الغرغرينا في القدم.. احذر منها

انتبه.. أعراض تؤكد الإصابة بانسداد شرايين القدم

أسباب تدلي القدم

يحدث تدلي القدم نتيجة ضعف أو شلل في العضلات المسؤولة عن رفع الجزء الأمامي من القدم هذا بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى:

إصابة العصب

السبب الأكثر شيوعًا لتدلي القدم هو ضغط العصب في ساقك الذي يتحكم في العضلات المشاركة في رفع القدم العصب الشظوي، ويمكن أيضًا إصابة هذا العصب أثناء جراحة استبدال الورك أو الركبة ، مما قد يؤدي إلى تدلي القدم.

يمكن أن تؤدي إصابة جذر العصب “العصب المقروص ” الذي يوجد في العمود الفقري إلى تدلي القدم، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الأعصاب المرتبطة بمرض تدلي القدم.

اضطرابات العضلات أو الأعصاب

 يمكن أن تساهم أشكال مختلفة من الحثل العضلي ، وهو مرض وراثي يسبب ضعف العضلات التدريجي ، في تدلي القدم، وكذلك الأمر بالنسبة للاضطرابات الأخرى ، مثل شلل الأطفال أو مرض شاركو ماري توث.


اضطرابات الدماغ والنخاع الشوكي

 الاضطرابات التي تؤثر على النخاع الشوكي أو الدماغ - مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) أو التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية وقد تسبب تدلي القدم.

تدلي القدم سقوط القدم أسباب تدلي القدم ماهو تدلي القدم أمراض الأعصاب اخبار صحة

موضوعات متعلقة

بعد تحذير هيئة الدواء.. اكتشف أضرار الإفراط في المسكنات

نشرة الصحة والمرأة: تحذيرات هامة عن متحور دلتا .. علامات على الوجه تدل على أمراض الكبد والسكتة الدماغية

بدون أدوية .. علاج الحموضة بطرق طبيعية

دراسة: ثلث مساعدي الأطباء يعانون الإرهاق

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ صدي البلد.. عمار حمدي يعود لصفوف الأهلي بفرمان من موسيماني

البدري: غياب محمد صلاح والنني وتريزيجيه.. ومباراة أنجولا صعبة جدا

بينيت يطالب نتنياهو برد هدايا تلقاها أثناء شغله منصب رئيس وزراء إسرائيل

الكويت تعلن موعد استئناف الطيران مع مصر

بيراميدز: عبد الله السعيد مستمر معنا.. ولم نتفاوض مع إيهاب جلال (خاص)

تهنئة نيافة الأنبا باخوم بمناسبة عيد النيروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

أول رد فعل من مي حلمي عقب قرار وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ