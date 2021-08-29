ماهو مرض تدلي القدم وأهم أسبابه

لايعرف عدد كبير من الأشخاص أى شئ عن مرض تدلي القدم بالرغم من أنه من الأمراض الشائعة خاصة لدى المصابون بمشاكل وأمراض الأعصاب .. فما هو تدلي القدم وما أهم أسبابه؟.

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم أسباب تدلي القدم والمعرف أيضا باسم سقوط القدم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic”.

في البداية علينا معرفة المقصود بمرض سقوط القدم أو تدلي القدم فهو مصطلح عام يشير إلى صعوبة رفع الجزء الأمامي من القدم ويحدث نتيجة لأسباب متعددة .

أسباب تدلي القدم

يحدث تدلي القدم نتيجة ضعف أو شلل في العضلات المسؤولة عن رفع الجزء الأمامي من القدم هذا بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى:

إصابة العصب

السبب الأكثر شيوعًا لتدلي القدم هو ضغط العصب في ساقك الذي يتحكم في العضلات المشاركة في رفع القدم العصب الشظوي، ويمكن أيضًا إصابة هذا العصب أثناء جراحة استبدال الورك أو الركبة ، مما قد يؤدي إلى تدلي القدم.

يمكن أن تؤدي إصابة جذر العصب “العصب المقروص ” الذي يوجد في العمود الفقري إلى تدلي القدم، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الأعصاب المرتبطة بمرض تدلي القدم.

اضطرابات العضلات أو الأعصاب

يمكن أن تساهم أشكال مختلفة من الحثل العضلي ، وهو مرض وراثي يسبب ضعف العضلات التدريجي ، في تدلي القدم، وكذلك الأمر بالنسبة للاضطرابات الأخرى ، مثل شلل الأطفال أو مرض شاركو ماري توث.



اضطرابات الدماغ والنخاع الشوكي

الاضطرابات التي تؤثر على النخاع الشوكي أو الدماغ - مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) أو التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية وقد تسبب تدلي القدم.