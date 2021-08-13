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مرأة

انتبه.. أعراض تؤكد الإصابة بانسداد شرايين القدم

صدى البلد

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن اليدان والقدمان تتأثر بانسداد الشرايين الطرفية بحيث تحدث صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية نتيجة عدم وصول الدم والأكسجين إليها، ويعاني البعض من ألم شديد عند المشي لمسافات طويلة، أو تورم وانتفاخ وبرودة في الساقين؛ ما يتطلب زيارة الطبيب فورا للتأكد من عدم الإصابة بانسداد الشرايين الطرفية.

 

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وقال الدكتور وليد الدالى، تعمل الشرايين الطرفية على توصيل الدم من القلب إلى الذراعين والساقين لأداء وظائفها، وعند حدوث انسداد بها يقل تدفق الدم إلى الأطراف، ويحدث ذلك نتيجة تراكم الدهون على البطانة الداخلية للأوعية الدموية التي تؤدي إلى ضيق الشريان وعدم سريان الدم بشكل طبيعي داخله.

 


وأكد الدكتور وليد الدالى، أن انسداد الشرايين الطرفية يحدث لأسباب عدة، منها الإصابة بمرض السكري والتدخين والبدانة والعوامل الوراثية، مشيرا إلى احتمالية عدم معاناة المريض في بداية الإصابة بأي من الأعراض حتى بلوغ نشية الانسداد في الشريان 60% أو أكثر.

 

اعراض الإصابة بانسداد شرايين القدم


وأضاف الدكتور وليد الدالى  أن أعراض الإصابة بانسداد شرايين القدم تشمل كلا من آلام ترافقها حرقة أو وجع في الساقين وأصابع القدمين، خاصة عند الراحة في الليل أو التمدد بشكل مستو، و الشعور ببرودة في بشرة القدم، وتغييرات في لون البشرة، وتكرار الإصابة بالالتهابات.
وتابع الدكتور وليد الدالى يتم علاج انسداد الاوعيه الدموية فى القدم من خلال القسطرة الطرفية التي تعمل على إزالة الانسداد الموجود بالشريان والذي يمنع تدفق الدم والأكسجين إلى الساقين، ويقوم الطبيب بتركيب دعامة للحفاظ على الشريان بشكل مفتوح يسمح بتدفق الدم إلى الساقين والقدمين مرة أخرى، وتتم عملية القسطرة تحت تأثير التخدير الموضعي ويستطيع المريض العودة إلى ممارسة الأنشطة اليومية بعد مدة بسيطة من إجراء العملية.
وأشار الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، يتم علاج انسداد الشرايين باليد عن طريق إجراء بسيط يتم فيه استخدام أنبوب رفيع، وتحمل القسطرة بالون يقوم بتوسيع الضيق الموجود بالشريان ويتم تركيب دعامة عبارة عن شبكة معدنية لإبقاء الشريان  مفتوح وعدم انسداده مرة أخرى.

مرض السكر مرض السكري الأوعية الدموية انسداد الشرايين وليد الدالي أعراض تصلب الشرايين

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