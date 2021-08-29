رئيس جامعة حلوان: 10 منح تعليمية مقدمة لطلاب شمال سيناء والسودان

قال الدكتور ماجد نجم، عضو اللجنة العليا التنسيق، رئيس جامعة حلوان، إن تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢١ للقبول بالجامعات تم باحترافية، مشيرا إلى أنه بداية من الثلاثاء المقبل تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق.

وأضاف “نجم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc” المذاع على قناة “dmc”، مساء اليوم الأحد، أن هناك انخفاضا كبيرا في مجموع الكليات الطبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق للقبول بالجامعات.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها أعرق كليات الرياضة، مشيرا إلى أن هناك 10 منح تعليمية بالجامعة لطلاب شمال سيناء ومن دولة السودان الشقيقة.

جدير بالذكر أنه أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات، وقال: إن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 90.73% وطب الأسنان بنسبة 90.24%، كما أعلن الوزير عدة معلومات عن الموضوعات التالية التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور وتصدرت محرك البحث جوجل مؤخرا.

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إن للحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 83.9% و الألسن 80.73%.

وأعلن قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 وكذلك موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمقرر لها بعد غد الثلاثاء القادم وتستمر حتى 4 سبتمبر .