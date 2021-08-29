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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 48 ساعة.. اتحاد الكرة يكشف مصير بطولة كأس مصر

أحمد مجاهد، رئيس
أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم

قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، إن الفرق المصرية عانت كثيرا الموسم الحالي من ضغط المباريات، متابعا “الاتحاد كان يأمل أن يبدأ الدوري في منتصف سبتمبر، لكن الأندية عارضت الفكرة”.
 

وأضاف "مجاهد" خلال حواره ببرنامج  "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، من الوارد أن يبدأ الموسم الجديد في نهاية سبتمبر، متابعا: الاتحاد استطلع اليوم رؤية الأندية حول موعد بداية الدوري وسندرس الأمر مع كافة الجهات المعنية.
 

وأكد أن مصير استئناف بطولة كأس مصر من عدمها سيحسم خلال 48 ساعة، متابعا: استكمال بطولة كأس مصر يعني ترحيل بطولة الدوري الممتاز.
 

وأوضح أن الاتحاد على تواصل مستمر مع كافة الأندية لمتابعة حصولهم على لقاح كورونا قبل بداية الموسم الجديد، متابعا: معظم لاعبي الأندية تلقوا اللقاح بالفعل.

إتحاد كرة القدم أحمد مجاهد بطولة كأس مصر بطولة الدوري الممتاز اخبار التوك شو

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