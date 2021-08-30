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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص لاتهامه بسرقة مواطنة في النزهة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة مواطنة بالنزهة .                   

وأشارت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم  صوت استغاثة من إحدى السيدات وتبين بأنها حال تواجدها داخل الغرفة محل سكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالدخول للغرفة والاستيلاء على الهواتف المحمولة ولاذ بالفرار فقامت بمطاردته والاستغاثة .

تم ضبط المتهم وتبين أنه (مقيم  بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية) وبحوزته عدد 3 هواتف محمول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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