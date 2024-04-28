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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية: كبير القارة يعود من جديد

احمد سليمان
احمد سليمان

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تأهل الفريق لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة.

وكتب أحمد سليمان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "كبير القارة يعود من جديد، الحمد لله فوز مستحق ونتيجة عظيمة.. مبروك للجمهور واللاعبين والجهاز الفني".

وتأهل نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي.

وفاز الزمالك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

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