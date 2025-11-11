رئيسا النمسا وإيطاليا يشاركان في احتفال الأمم المتحدة ب25 عاما على اتفاقية مكافحة الجريمة

أ ش أ

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن المجتمع الدولي سيواصل جهوده في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل قوة.



جاء ذلك خلال احتفال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 11 نوفمبر بحضور الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا والدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا.



وذكر الرئيس النمساوي أن اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة لعبت دورا رئيسيا في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين .



من جانبه ... أشاد الرئيس الإيطالي بالتعاون والتنسيق الأمني المستمر مع النمسا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة ملاحقة التطور السريع في مجال الجريمة المنظمة عبر الوطنية .



بدورها ... قالت الدكتورة غادة والي إن النمسا كانت دائما مركزا للحوار والسلام الدوليين، مشيدة بحرص الرئيس النمساوي على حضور احتفال الأمم المتحدة ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بمرور 25 عاما على اتفاقية باليرمو.



وعقب الافتتاح سلط الحدث الرفيع المستوى الضوء على الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التهديدات المتطورة بسرعة للجريمة المنظمة وتجديد التعاون العالمي بموجب الاتفاقية.



وقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نتائج تقريره الجديد عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تلاه حلقة نقاش تبين الدور المتطور لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة مع تسليط الضوء على التحديات المعاصرة التي تشكلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.



وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/25 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.



وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى والذي انعقد لهذا الغرض في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 12-15 ديسمبر 2000 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003.



وأُلحق بالاتفاقية ثلاثة بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة تضمنت الآتي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ولابد أن تكون الدول أطرافا في الاتفاقية نفسها قبل أن تصبح أطرافا في أي من البروتوكولات.