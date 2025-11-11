قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسا النمسا وإيطاليا يشاركان في احتفال الأمم المتحدة ب25 عاما على اتفاقية مكافحة الجريمة

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
أ ش أ

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن المجتمع الدولي سيواصل جهوده في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل قوة.


جاء ذلك خلال احتفال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 11 نوفمبر بحضور الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا والدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا.


وذكر الرئيس النمساوي أن اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة لعبت دورا رئيسيا في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين .


من جانبه ... أشاد الرئيس الإيطالي بالتعاون والتنسيق الأمني المستمر مع النمسا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة ملاحقة التطور السريع في مجال الجريمة المنظمة عبر الوطنية .


بدورها ... قالت الدكتورة غادة والي إن النمسا كانت دائما مركزا للحوار والسلام الدوليين، مشيدة بحرص الرئيس النمساوي على حضور احتفال الأمم المتحدة ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بمرور 25 عاما على اتفاقية باليرمو.


وعقب الافتتاح سلط الحدث الرفيع المستوى الضوء على الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التهديدات المتطورة بسرعة للجريمة المنظمة وتجديد التعاون العالمي بموجب الاتفاقية.


وقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نتائج تقريره الجديد عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تلاه حلقة نقاش تبين الدور المتطور لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة مع تسليط الضوء على التحديات المعاصرة التي تشكلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.


وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/25 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 


وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى والذي انعقد لهذا الغرض في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 12-15 ديسمبر 2000 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003. 


وأُلحق بالاتفاقية ثلاثة بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة تضمنت الآتي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ولابد أن تكون الدول أطرافا في الاتفاقية نفسها قبل أن تصبح أطرافا في أي من البروتوكولات.

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين مكافحة الجريمة احتفال مكتب الأمم المتحدة والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

المتهم

نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

أرشيفية

المحكمة الاقتصادية: عدم الاختصاص في قضية مستريح البيتكوين

وفاة سيدة

التحريات تكشف: رصاصة طائشة السبب في قـ.تل شاب لوالدته بالقليوبية

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

المزيد