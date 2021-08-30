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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل شقيقه في الشارع بمنطقة بولاق أبو العلا

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يوماً لاتهامه بقتل شقيقه في الشارع، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالي بمقتل شخص في دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ .

وتم العثور على جثة لشخص 55 عاما به إصابه جرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذة في الصدر، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بذبح شقيقه وتسديد له عدة طعنات متفرقة، وتمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم.

وإعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما ، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

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