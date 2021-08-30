عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن غنيم يكشف أهمية دخول الاقتصاد غير الرسمي الي الرسمي

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم

كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أهمية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الدولك تعاملت بحكمة بالغة في هذا الأمر.

وأضاف أيمن غنيم، في حوار مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج المواجهة مع النفس، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء الأحد، أن البنك المركزي المصري انتهج سياسية استهداف التضخم، وبعد قرار التعويم في عام ٢٠١٦ ارتفع التضخم يشكل كبير، واتخذت إجراءات حاسمة، من خلال زيادة الفائدة، بمجموع ٧٪؜ في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ وهذا إجراء علمي جدا، مما قلل التضخم، وانخفضت أسعار الفائدة تبعاً لذلك، حتى وصل سعر الإقراض والخصم إلى ٨,٧٥٪؜.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن الحصيلة الضريبية مقسومة على الناتج المحلي وهي ١٣٪، ووصلت ل ١٥٪ عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١، مضيفا أنها في الدول الصناعية الكبرى من ٢٥٪ الي ٤٨٪ وفي الولايات المتحدة الأمريكية ٢٥٪.
 

وأوضح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، انه من الممكن أن يكون لديك مقاول يعمل في التجمع الخامس لديه أعمال تقدر ب ٢٠ مليون جنية كاش، والدول لا تعلم عنها شيء، وهذا المقاول لا يدفع الضرائب، ومن يدفع الضرائب هو الموظف.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن نحتاج إجبار الاقتصاد الغير رسمي الدخول في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن هذا الامر في غاية الأهمية على الاقتصاد المصري.

وأكمل الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أنه في الثمانينات من القرن الماضي، كان الدين العام يستخدم في الضغط السياسي، وأمور شبه هذا الأمر، مستدركا أن في الوقت الحالي الأمر اختلف كثيرا ويمكن عمل ما يعرف باجل طويل للدين، ويمكن عمل بيع للدين أيضا.

 

اخبار التوك شو أيمن غنيم إدارة الأعمال الخبير المصرفي الإصلاح الاقتصادى

موضوعات متعلقة

أيمن غنيم : حوالي نصف الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي ولا يدفعون ضرائب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بسبب إعصار إيدا

الأهلي يفاوض نجم وادي دجلة الجديد.. تفاصيل

سيدات مصر لكرة الهدف يخسرن أمام البرازيل فى بارالمبياد طوكيو

أفضل دعاء لتيسير الزواج مجرب

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 30- 8- 2021

إجراءات لضمان التزام المنشآت العاملة في حفر الآبار البترولية بحماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ