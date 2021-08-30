سيدات مصر لكرة الهدف يخسرن أمام البرازيل فى بارالمبياد طوكيو

خسر منتخب مصر للسيدات لكرة الهدف مباراة جديدة في بارالمبياد طوكيو 2020.

هذه الخسارة جاءت عن طريق منتخب البرازيل بنتيجة (11-1) لتكون الهزيمة الرابعة في دور المجموعات.

البداية كانت بخسارة من منتخب تركيا بنتيجة (12-2)، ثم من الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (10-0)، واليابان بنفس النتيجة، وأخيرًا من البرازيل بنتيجة (11-1).

بهذه الخسارة ودع المنتخب المصري من دور المجموعات، حيث يتأهل أول أربع منتخبات إلى دور ربع النهائي.

ويضم منتخب مصر لكرة الهدف للسيدات في هذه الدورة 6 لاعبات هن، إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.