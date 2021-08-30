سيميوني سعيد بالتعادل الصعب مع فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني

أعرب المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني، رضاه عن تعادل فريقه مع فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وقال سيميوني- في تصريحات، عقب اللقاء: "لقد أدى الفريق مبارة جيدة، بالنظر إلى ظروف المواجهة، وفرص الأهداف التي سنحت لكل فريق، كان من الممكن أن نخسر ولكن الهدف العكسي منحنا تعادلاً مستحقًا".



وتعادل فريق أتلتيكو مدريد بصعوبة أمام ضيفه فياريال، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، بملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا).