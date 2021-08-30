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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إشادة من الجارديان.. التفاصيل الكاملة عن فيلم سعاد لـ آيتن أمين

بوستر فيلم سعاد
بوستر فيلم سعاد

أشادت صحيفة الجاريان بفيلم سعاد للمخرجة آيتن أمين ، وذلك بعد عرضه فى دور العرض البريطانية خلال الفترة الماضية  . 

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن فيلم سعاد : 

 

1- فيلم سعاد من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت،  ومن إنتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز ونوماديس و فيلم كلينيك .

 

2 - فيلم “سعاد” من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش .

 

3 -  تدور أحداث فيلم  سعاد  بين الدلتا والإسكندرية  والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية .

 

4-شارك فيلم سعاد في الدورتين الافتراضيتين لمهرجان كان السينمائي 2020 ومهرجان برلين السينمائي 2021 (قسم بانوراما).

الإعلان الرسمي.. طرح فيلم سعاد في دور العرض البريطانية 27 أغسطس

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5-عرض لأول مرة على شاشات السينما في المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل بمهرجان ترايبيكا .

 

6-  اعتمد فيلم سعاد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.

 

7- الفيلم تم إخراجه وتنفيذه قبل خمسة سنوات من عرضه فى مهرجان كان .

 

8-عرض فيلم سعاد  في دور العرض البريطانية يوم 27 من شهر أغسطس الجاري

 

 

 

فيلم سعاد سعاد مهرجان كان محمود عزت مهرجان كان السينمائي المسابقة الدولية مهرجان برلين

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