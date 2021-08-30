بعد إشادة من الجارديان.. التفاصيل الكاملة عن فيلم سعاد لـ آيتن أمين

أشادت صحيفة الجاريان بفيلم سعاد للمخرجة آيتن أمين ، وذلك بعد عرضه فى دور العرض البريطانية خلال الفترة الماضية .
وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن فيلم سعاد :
1- فيلم سعاد من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن إنتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز ونوماديس و فيلم كلينيك .
2 - فيلم “سعاد” من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش .
3 - تدور أحداث فيلم سعاد بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية .
4-شارك فيلم سعاد في الدورتين الافتراضيتين لمهرجان كان السينمائي 2020 ومهرجان برلين السينمائي 2021 (قسم بانوراما).
5-عرض لأول مرة على شاشات السينما في المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل بمهرجان ترايبيكا .
6- اعتمد فيلم سعاد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.
7- الفيلم تم إخراجه وتنفيذه قبل خمسة سنوات من عرضه فى مهرجان كان .
8-عرض فيلم سعاد في دور العرض البريطانية يوم 27 من شهر أغسطس الجاري