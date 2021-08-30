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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب خاص من الرئيس اللبناني لـ الجيش والمواطنين

طلب خاص من الرئيس اللبناني لـ الجيش والمواطنين

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

حث الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، الجيش والقوى الأمنية إلى التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي؛ داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لعرقلة أي محاولة للنهوض بالبلاد.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، أشاد الرئيس اللبناني بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني بالقضاء على الإرهابيين في معركة "فجر الجرود" في 30 أغسطس من العام 2017.

وأكد عون، في الذكرى الرابعة لإنتصار الجيش في معركة "فجر الجرود" أن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه ولولا التنسيق الأمني بين جميع المؤسسات الذي ساهم في الكشف عن الشبكات والخلايا الإرهابية والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن".

ودعا الرئيس اللبناني الجيش والقوى الأمنية إلى التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف الى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لخلق الإرباك والفوضى تحقيقاً لأهداف خارجية.

وأشار الرئيس عون إلى أداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها، للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين

كما طالب اللبنانيين "الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على الساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين".

وفي سياق أخر، شدد  عون على "أهمية الاعلام في المحافظة على الاستقرار العام في البلاد"، داعيا الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الى "ان تلعب دورا بناء في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، وتفادي الانزلاق في الأخطاء التي تؤذي الوحدة الوطنية وتشجع على التفرقة والتباعد بين اللبنانيين".

واكد الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبدالصمد، ان “الحرية الإعلامية مصانة الامر الذي يفرض ان تمارس بمسؤولية وموضوعية من دون أي تحريض او إساءة واحترام الرأي الاخر، لان سقف الحرية هو الحقيقة”.

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