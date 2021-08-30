أخبار التوك شو: توقعات الأرصاد الجوية لـ طقس الأيام المقبلة.. مدبولي يعلن أخبارا سارة للطلاب والعاملين بالتعليم

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها خلال التقرير التالي:

استشاري يكشف حلا قويًا للحصانة من تحورات كورونا الجديدة |فيديو

قال الدكتور محمد منيسي، استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إنه فى حال تطعيم 70% من سكان القرى الأرضية فهنا يتم القول إنه تم السيطرة على جائحة كورونا ولا خوف من المتغيرات الجديدة، مشيرا إلى أن تلك التحورات لا تحدث إلا من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

توقعات الأرصاد الجوية لـ طقس الأيام المقبلة |تفاصيل

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال اليوم، والثلاثة أيام المقبلة.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-8-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين 30-8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

بعد القبض عليهم.. شاهد الصور الأولى لتشكيل عصابي استولى على حسابات عملاء البنوك

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن ضبط وزارة الداخلية تشكيلا عصابيا قام بالاستيلاء على أموال أحد البنوك.

مدبولى يعلن أخبارا سارة للطلاب و العاملين بالتعليم

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة وضعت خطة لـ توفير لقاحات كورونا كثيرة للمواطنين، وهناك خطة قبل بداية العام الدراسي سيتم تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم.

مدبولي: توفير لقاحات كورونا بصورة كبيرة الأسبوع الحالي لتطعيم العاملين بالجامعات والمدارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة تسعى لتطعيم جميع العاملين بالجامعات والمدارس ، قبل البدء في العام الدراسي الجديد .

4170 وحدة بمدينة العبور لـ سكان العشوائيات.. تفاصيل

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إن الدولة مستمرة فى توفير السكن الملائم لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة.

تجلطات شهيرة.. أعراض فيروس كورونا على الجسم

قال الدكتور محمد منيسي، استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن فيروس كورونا أعراضها تكون تنفسية و20% منها أعراض جهاز هضمي، متابعا أنها من الممكن أن يصاب حاملها لميول إلى القيء والشعور بالكسل و الإلتهاب التنفسي والنهجان وإلتهاب الكبد والكلى والتجلطات الشهيرة وآلام فى البطن وإسهال.

تفاصيل اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

قال الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة، إن حفرية الحوت الإفريقي تم اكتشافها فى عام 2018، بـ قيادة الدكتور محمد سامح من وزارة البيئة.