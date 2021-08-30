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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كورونا

تجلطات شهيرة.. أعراض فيروس كورونا على الجسم

أعراض كورونا
أعراض كورونا

قال الدكتور محمد منيسي، استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن فيروس كورونا أعراضها تكون تنفسية و20% منها أعراض جهاز هضمي، متابعا أنها من الممكن أن يصاب حاملها لميول إلى القيء والشعور بالكسل و الإلتهاب التنفسي والنهجان وإلتهاب الكبد والكلى والتجلطات الشهيرة وآلام فى البطن وإسهال. 

وأضاف  محمد منيسي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيطرة الوحيدة للوباء هي عن طريق لقاح كورونا، موضحا أن مصر كان لديها أفضل بروتوكول عالمي أشادت به منظمة الصحة العالمية فى التعامل مع تلك الأزمة.

 

وتابع: "كورونا ستظل كورونا طوال العمر أى أن أعراضها تظل كما هي"، لافتا إلى أن التحورات تأتي نتيجة استمرار إنتقال المرض من شخص إلى شخص، حيث أنها تحتاج إلى المناعة الذاتية، وهناك 80% من مصابي كورونا تأتي لديهم بدون أعراض والباقون أعراض بسيطة وشديدة على حسب المناعة الذاتية.

 

وشدد أنه لابد من ارتداء الكمامة والحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتطعيم والتسجيل للقاح كورونا، معقبا: "كل فرد هنقابله يجب التعامل معه على أنه فى فترة حضانة للمرض".

الجهاز الهضمي فيروس كورونا ميول إلى القيء الإلتهاب التنفسي التهاب الكبد

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