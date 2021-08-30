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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون جميلة جامعة حلوان تقيم معرضا فنيا للأطفال .. صور

جانب من المعرض
جانب من المعرض

أقامت  كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المعرض الخاص بإنتاج أعمال الأطفال والطلاب الدارسين بدورة الأطفال،  والتى أقيمت فى الفترة من ٢٥ -٧ الى ٢٤-٨ -٢٠٢١.

يأتي المعرض تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان والدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد الكلية وإشراف الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


ونظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المعرض فى  مجالى الرسم  والنحت  والذى يأتى تتويجا لدورة فنية حافلة من النشاط الفنى التشكيلى قام فيه الأطفال بإنتاج أعمال فنية بخامات متنوعة مابين الأقلام الخشبية الملونة  وأقلام الرصاص والأعمال المجسمة فى النحت بإستخدام الصلصال وصناعة العرائس ، وموضوعات تعكس ما درسوه فى الدورة التدريبية من قواعد أكاديمية من رسم البورتريه والطبيعة الصامتة وإطلاق الخيال .


وتنوعت الأعمار السنية للدارسين فى المراحل التعليمية المختلفة ، من ٥ الى ١٦ عام وعدد هم ٤٤ مشارك .

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وافتتح المعرض فى الثانية عشرة  من ظهر اليوم الاثنين الموافق ٣٠-٨ -٢٠٢١ بقاعة العرض الكبرى بالكلية.

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جدير بالذكر أنه قد اعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عن تنظيمها لدورة فنية للأطفال في الرسم والنحت، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، وإشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وشملت الدورات التدريبية مجالات: الرسم (أساسيات الرسم – الرسم من الواقع - الظل والنور – تنمية الذاكرة البصرية – التدريب على استخدام الخيال – التفكير الإبداعي) ، وكذلك النحت ( العمل المجسم – التدريب على استخدام الخامات المتنوعة في النحت – التفكير الإبداعي) ، وكذلك مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية .

وان مدة الدورة شهر 8 محاضرات بواقع محاضرتين اسبوعياً، يومي الأحد والثلاثاء عدا الأسبوع الأول الأحد والاثنين من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر الدورة حتى الثلاثاء ٢٤ أغسطس، بحيث يتم عمل معرض فني في الأسبوع التالي لنهاية الدورة يوم الإثنين الموافق ٣٠ أغسطس لعرض نماذج أعمال الأطفال المشاركين.

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جامعة حلوان كلية كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة معرض أعمال الأطفال ورة الأطفال

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