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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج شقيقة شريهان.. معلومات عن الراحل كريم ضياء الدين

كريم ضياء الدين
كريم ضياء الدين

كتبت الفنانة شريهان منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن وفاة المخرج كريم ضياء الدين والد أبناء شقيقتها الوسطى هويدا. 

 

وعلقت شريهان : "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان".

 

وقالت شريهان : "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم".

 

وأضافت: "انتقل الى رحمة الله تعالى، والد أبناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين، أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ولد كريم ضياء الدين  في  17 أكتوبر 1946، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967.

 

وكان أول فيلم من إخراجه هو "العاشقان" 1987، مع فردوس عبدالحميد، كما أخرج مجموعة من الأفلام منها "رغبات، إسماعيلية رايح جاي، أبو الدهب، ومن المسلسلات أخرج "ومنين أجيب ناس، الدنيا حظوظ، اللي اختشوا ماتوا"، وتعاون مع شريهان في فيلم "الحب والرعب"  عام 1991.

 

لم تقف موهبته على الإخراج فقط بل عمل  كممثل في أعمال منها: فيلم "المراكبي" 1995، مسلسل "ديدي ودوللي" 2002، فيلم "الأخطبوط" 2000، مسلسل "اللي اختشوا ماتوا" 2006، وكان  آخر أعماله الإخراجية مسلسل "يا ناس يا هووه" في السعودية عام 2008.

كريم ضياء الدين دبلوم معهد العالي للسينما فردوس عبدالحميد الحب والرعب اسماعيلية رايح جاي

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