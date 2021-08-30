مع اقتراب الموجة الرابعة.. اكتشف طرق الوقاية من دلتا كورونا

يحذر العلماء من انتشار متحور دلتا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توقع الأطباء بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا بعد أيام قليلة.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن متحور دلتا من أسوأ سلالات فيروس كورونا المستجد فهو سريع الانتشار ومضاعفاته خطيرة وهو سر موت الأعداد الكبيرة في الهند التى شهدها العالم قبل دخول فصل الصيف.

وأوضح “بدران” فى تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " ، أن هناك بعض الأشياء البسيطة التي تساعد المواطنين فى الوقاية من دلتا كورونا التى يتخوف الأطباء من انتشارها في الموجة الرابعة حيث تعد من أخطر سلالات كورونا.