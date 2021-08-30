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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع اقتراب الموجة الرابعة.. اكتشف طرق الوقاية من دلتا كورونا

دلتا كورونا
دلتا كورونا

يحذر العلماء من انتشار متحور دلتا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توقع الأطباء بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا بعد أيام قليلة.

 

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن متحور دلتا من أسوأ سلالات فيروس كورونا المستجد فهو سريع الانتشار ومضاعفاته خطيرة وهو سر موت الأعداد الكبيرة في الهند التى شهدها العالم قبل دخول فصل الصيف.

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وأوضح “بدران” فى تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " ، أن هناك بعض الأشياء البسيطة التي تساعد المواطنين فى الوقاية من دلتا كورونا التى  يتخوف الأطباء من انتشارها في الموجة الرابعة حيث تعد من أخطر سلالات كورونا.

 

  • فيروس دلتا كورونا يستهدف الشباب لذا لابد من تطعيم شريحة كبيرة منهم ما يخفض أعداد الإصابة والوفيات .
  • يلعب ارتداء الكمامة بشكل صحيح دورا كبيرا في الوقاية من دلتا كورونا.
  •  على من تلقي لقاح كورونا عدم إهمال اتباع الإجراءات الاحترازية في الوقاية من الفيروس لأن التطعيم يقلل احتمالات الاصابة بمتحور دلتا بشكل كامل ولكنه يقلل فرص الإصابة والوفاة.
  • التزام أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الصدرية مثل الربو والرئة  بجرعات العلاج و تعليمات الطبيب.
  • عدم السماح للخوف من الاصابة بالمرض بالتمكن منك لأنه من أكثر الأشياء التي تضعف المناعة مما يجعل الإنسان أكثر عرضة للأمراض.
  • الاهتمام بتناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم للحفاظ على كفاءة عمل أجهزة الجسم .
  • تعمل التهوية الجيدة على القضاء على الأمراض من داخل المنزل والتعرض للشمس 15 دقيقة بعيدا عن أوقات الذروة.
  • الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يناسب الجسم ومدة مناسبة يوميا لأنها تقوي البدن وتحسن الحالة المعنوية وتقوي المناعة.
  •  الاهتمام بالحصول على التغذية الجيدة لأنها من أكثر الأشياء التى تقوي المناعة والصحة مما يساهم في الوقاية من دلتا كورونا.
  •  أخذ لقاح الإنفلونزا الرباعى  لأنه يقوي  المناعة بصورة كبيرة خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسلالة دلتا كورونا مثل أصحاب الأمراض المزمنة، والتمريض، والأطباء.
  • غسل الأيدى بالماء والصابون جيدا ويتغلغل بين الأصابع لمدة لا تقل عن دقيقتين.
  • عند عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير اليدين بمعقم يحتوي على نسبة جيدة من الكحول الإيثيلي .
دلتا متحور دلتا دلتا كورونا الموجة الرابعة فيروس كورونا اخبار صحة

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