5 أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بـ دلتا كورونا.. تعرف عليها

تتسبب سلالة دلتا كورونا القلق مع تزايد الحالات حول العالم ، وبدأ متغير دلتا ، الذي نشأ في الهند ، في الانتشار بسرعة أكبر الآن ، يحذر خبراء الصحة من أعراض متحور دلتا الجديد.

كان ما يقرب من 80 ٪ من مرضى UC Davis Health الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 لديهم متغير دلتا، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن متغير دلتا يمثل أكثر من 80 ٪ من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة، كما يقول خبراء الصحة أنه من المعتاد أن تكون سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى لأنها غالبًا ما تصبح أكثر كفاءة ويمكن نقلها بسهولة .

أعراض متغير دلتا

يبدو أن أعراض متغير دلتا تتشابة مع أعراض فيروس كورونا الطبيعية ومع ذلك ، يرى الأطباء أن الناس يزدادون المرض بشكل أسرع ، خاصة بالنسبة للشباب، وجدت الأبحاث الحديثة أن متغير دلتا ينمو بسرعة أكبر - وإلى مستويات أعلى بكثير - في الجهاز التنفسي مما يثير القلق حول شدة متحور دلتا

عادةً ما يكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم إما بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة جدًا إذا أصيبوا بمتغير دلتا، تشبه أعراضها أعراض فيروس كورونا مثل

السعال أو الحمى أو الصداع ، بالإضافة إلى فقدان حاسة الشم بشكل كبير.

آلام في العضلات أو الجسم

مشاكل في الجهاز الهضمي

ضيق في التنفس

المصدر health.ucdavis.edu