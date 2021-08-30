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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لازم تعرفها.. معلومات هامة عن الجرعات المعززة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

نتيجة لارتفاع إصابات دلتا كورونا ومقاومتها للقاح في عدد من الدول ظهرت توصيات للحاجة لجرعة معززة من لقاح كورونا لتفادى زيادة حالات الإصابة بمتغير دلتا.

وذكر موقع "New York Times" أهم المعلومات التي تعرفها حول اللقاحات المعززة فيروس كورونا.

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يمكن أن تصبح الحقن المعززة متاحة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل في الولايات المتحدة من أول 20 سبتمبر الذين تلقوا جرعتهم الثانية قبل ثمانية أشهر.

يوصى في الوقت الحالي بجرعة معززة فقط في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تلقوا لقاحات mRNA مثل لقاح موديرنا ولقاح فايزر.

أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في وقت مبكر من بدء البرنامج ، سيكون من بين أول من يتمكن من تلقي الجرعات الثالثة عند توفرها في سبتمبر.

الدراسات العلمية حول فعالية اللقاحات ضد متغيرات كورونا على المدى الطويل.

اللقاحات المعززة لفيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التى تساعد فى الحماية من الإصابة بالوباء بشكل أكبر إصابة بعد ظهور حالات عدوى كورونا بعد تلقى جرعتى اللقاح ، واللقاحات لا تزال فعالة للغاية ضد الفيروس، وخاصة الأمراض الخطيرة.

عدد الإصابات زائد بشكل كبير بسبب متغير دلتا ومسؤلو الصحة عن حقنة إضافية من نفس اللقاح ليتم إعطاؤها لتعزيز المناعة وبينما تتصرف البلدان الأكثر ثراءً فإنها تتصرف ضد دعوة منظمة الصحة العالمية لتأجيل الخطط التعزيزية الوقائية.

صرحت رئيسة منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان: أن البيانات اليوم لا تشير إلى الحاجة المعززات ووجدت دراسة مستقلة أجرتها جامعة واشنطن أن بعض اللقاحات قد تستمر في التحصين لسنوات.

كورونا لقاح كورونا دلتا متغير دلتا فيروس كورونا اخبار صحة

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