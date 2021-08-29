هل لقاحات الأنف فعالة ضد متحور كورونا دلتا؟.. اعرف الحقيقة

شكل ظهور متغيرات فيروس كورونا COVID-19 تحديًا جديدًا أمام الأطباء للبحث عن لقاحات أكثر كفاءة لتقليل مخاطر العدوى، و تم العثور على اللقاحات التي يتم إدارتها حاليًا في جميع أنحاء العالم لتكون أقل فعالية في المتغيرات، مما أجبر العديد من مطوري اللقاحات على البحث عن إصدارات أقوى.

ومن بين جميع اللقاحات التي يتم تجربتها واختبارها، فإن اللقاح الأنفي الذي طوره Bharat Biotech ومقره حيدر أباد في الهند، يعتبره صانعو Covaxin بمثابة تغيير لقواعد اللعبة ، إذا تمت الموافقة عليها بعد التجارب السريرية، وتمت الموافقة على لقاح الأنف مؤخرًا للمرحلتين 2 و 3 من التجارب السريرية، ويُعتقد أنه يقوي استجابة الجسم المناعية ضد الفيروس.

اللقاحات التي يتم تناولها الآن في جميع أنحاء العالم للحماية من فيروس كورونا القاتل هي لقاحات عضلية مما يعني أنها تصل إلى عمق العضلات لتسمح بامتصاص الدواء في مجرى الدم بسرعة.

وتُعطى جرعات لقاح الأنف عن طريق الأنف، وليس عن طريق الفم أو من خلال العضلات، يساعد على إيصال الدواء مباشرة إلى المسار التنفسي، ويتم حقن اللقاح إما عن طريق رذاذ أنف محدد أو رذاذ.

وعلى الرغم من أن اللقاح الذي يتم إعطاؤه أثبت فعاليته العالية في مكافحة الفيروس، يعتقد الباحثون أن الحقن التي يتم إعطاؤها عبر الأنف أفضل بكثير من تلك التي يتم إعطاؤها من خلال المسار العضلي.

ويمكن للقاح الأنفي أن يعمل مباشرة على الخلايا المناعية الموجودة في ممر الجهاز التنفسي ويولد أجسامًا مضادة تعمل ضد فيروس كورونا COVID-19.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن التطعيم الأنفي يمكن أن يوفر مناعة مماثلة للمناعة الطبيعية وقد يعمل بشكل أفضل بالنسبة للبعض.

ويعتبر متغير دلتا أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس وينتج عنه أعراض حادة، ويعتبر اللقاح المعطى أقل فعالية في مثل هذه المتغيرات، لذلك تبتكر شركات الأدوية لقطات معززة قوية يمكن أن تعمل بشكل أفضل على متغير دلتا.

ووفقا لموقع timesofindia يُعتقد أن لقاح الأنف يعمل بشكل أفضل مع المتغيرات لأنها توفر حماية أفضل، يطورون نوعًا فريدًا من المناعة لا يظهر في حالة الجرعة العضلية، إلى جانب ذلك ، فإنه يساعد على إيصال الدواء مباشرة إلى المسار التنفسي وهو أكثر فعالية، ويمكن أن يسبب لقاح الأنف أيضًا قدرًا أقل من الانزعاج.

يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأطفال والمرضى المسنين والمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمرضى الذين يعانون من أمراض متعددة.