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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل ظهور الأعراض.. دراسة توضح مدة انتقال متغير دلتا من شخص لآخر

مدة انتقال دلتا
مدة انتقال دلتا من شخص لأخر

متغير دلتا يعد أحد أكثر المتغيرات خطورة وإثارة للقلق حتى الآن، يتسبب في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم ويؤدي إلى زيادة عدد حالات فيروس كورونا COVID.

 

 مدة انتقال دلتا من شخص لأخر

 

وفقًا لأحدث النتائج، فإن متغير دلتا أو النسب B.1.617.2 ، شديد العدوى وقابل للانتقال، وينتشر في جدول زمني أسرع، مما يجعله أكثر سلالات فيروس كورونا COVID-19.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتكاثر الفيروس أو يصنع نسخًا من نفسه، وهي عملية طبيعية، هذه التغييرات تسمى "الطفرات". يشار إلى الفيروس الذي يحتوي على طفرة جديدة أو أكثر على أنه "متغير" من الفيروس الأصلي.
 

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يعتبر متغير دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في ولاية ماهاراشترا في أكتوبر الماضي ، تقاطعًا بين طفرات E484Q و L452R ، ولهذا يُقال إنه أكثر عدوى وقابلية للانتقال مقارنة بالسلالة الأصلية.

يبدو أن الأشخاص المصابين بفيروس SARs-COV-2 الأصلي تظهر عليهم أعراض أو تظهر نتيجة اختبارهم إيجابية بين خمسة وستة أيام بعد التعرض للفيروس، لقد استغرق الأمر منهم بعض الوقت ليصبحوا معديين، أي نقل الفيروس للآخرين.

وفقًا للدراسة، فإن الحمل الفيروسي المرتفع لدى الأشخاص المصابين بنوع دلتا هو ما يؤدي إلى انتشار أسرع للفيروس، والحمل الفيروسي هو كمية الجزيئات الفيروسية في دم الشخص المصاب. إنه يحدد شدة المرض ومدى عدوى الفيروس.

تشير الدراسة إلى أن متغير دلتا يتكرر ويتكاثر بمعدل أسرع بكثير من السلالة الأصلية، هذا يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة، مما يؤدي إلى أعراض ومضاعفات أكثر خطورة.

 

 مدة انتقال دلتا من شخص لأخر

 

وفقًا لنتائج البحث، وجد أن الفترة الزمنية من التعرض لاختبار PCR الإيجابي تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام، وبلغت ذروتها 3.71 يومًا، في المقابل، أظهرت بيانات عام 2020 أن الأمر استغرق ستة أيام في المتوسط ​​من التعرض للإختبارات الإيجابية بمدى من خمسة إلى ثمانية أيام وذروة عند 5.61.

بالنظر إلى أن متغير دلتا ينتشر بمعدل أسرع بكثير وأكثر كفاءة بين الناس ، وصفته منظمة الصحة العالمية (WHO) بأنه "متغير من القلق" (VoC)، إنه قابل للانتقال بدرجة كبيرة وقد أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بمتغير دلتا هم أكثر عرضة للاختبار إيجابيًا ، قبل يومين من ظهور الأعراض.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature، يمكن لمتغير Delta أن ينقل الفيروس لمدة يومين تقريبًا قبل ظهور الأعراض، وقد يكون هذا التغيير في الجدول الزمني سببًا رئيسيًا وراء الطفرات الأخيرة في حالات COVID حول العالم.

في وقت سابق، وجد أن الأشخاص المصابين بالفيروس الأصلي ظهرت عليهم الأعراض وقاموا بنشر الفيروس في وقت واحد تقريبًا، وتدعي الأبحاث أن الفجوة بين تلقي اختبار إيجابي الشعور بالأعراض كانت 0.8 يوم فقط، ومع ذلك ، مع متغير دلتا ، فهي 1.8 يوم.

يشير هذا إلى أن متغير دلتا شديد العدوى ويحمل أحمالًا فيروسية أعلى بمقدار 1260 مرة من تلك الموجودة لدى الأشخاص المصابين بالسلالة الأصلية لـ COVID-19.

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