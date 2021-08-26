محذرا من الموجة الرابعة لكورونا.. مصطفى بكري: نادرا لما تلاقي حد لابس كمامة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر قاربت على الدخول للموجة الرابعة من فيروس كورونا، مؤكدا أن أعداد الإصابات في تزايد تدريجي، وسط تخوفات من انتشار المتحور دلتا بعد إعلان وزيرة الصحة رصد أول حالة إصابة في مصر بهذا المتحور.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار" عبر فضائية “صدى البلد”، أنه على الرغم من تلك التحذيرات، إلا أن هناك غيابا تاما للإجراءات الاحترازية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: “نادرا لما تلاقي حد لابس كمامة أو ملتزم بمسافة التباعد والتكدس موجود في كل مكان في مصر والشيشة موجودة".

هل نحن في حاجة إلى إجراءات أخرى

وأشار بكري إلى أنه هل نحن في حاجة إلى إجراءات أخرى للحد من إنتشار المرض..؟"، مؤكدا أن الحصول على التطعيم أصبح أمرا ضروريا، وهناك مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة من أجل ذلك.