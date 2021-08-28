دراسة: الصين تنتج لقاحا جديدا يستطيع مواجهة متحور دلتا.. تفاصيل

دراسة : الصين تنتج لقاحا فعالا ضد متغير دلتا

بعد تفشي متغير دلتا فى العديد من البلد الأوروبية أظهرت دراسة أن لقاحات COVID-19 المعطلة التي طورتها الصين فعالة ضد حالات الالتهاب الرئوي الشديدة الناجمة عن فيروس كورونا وضد المضاعفات الشديدة لمتغير دلتا.

وأظهرت دراسة أن لقاحات COVID-19 المعطلة التي طورتها الصين حدت من انتشار نوع دلتا خلال تفشي المرض في مايو في مدينة قوانجتشو بجنوب الصين.

وبقيادة عالم الأوبئة الصيني الشهير Zhong Nanshan ، وجد باحثون من مركز قوانجتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جرعتين من اللقاحات وفرت فعالية بنسبة 59٪ ضد COVID-19 الناجم عن متغير دلتا ، و 100٪ ضد حالات الإصابة الشديدة.

وأكدت الدراسة أنه فى المقابل لم يوفر التطعيم بجرعة واحدة حماية كافية بسبب انتشار الوباء بنسبة كبيرة وقد جمعت الدراسة بيانات من 628 مشاركًا ، بما في ذلك 153 حالة مؤكدة من COVID-19 ناجمة عن متغيرات دلتا وتم تشخيص الحالات الـ 153 حالة مؤكدة في الفترة ما بين 18 مايو و 20 يونيو و لم تكن هناك وفيات خلال فترة الدراسة.

فعالية لقاح COVID-19

وفقًا للورقة البحثية، بلغ التأثير الوقائي للتلقيح بجرعتين ضد سلالة دلتا 72.5 بالمائة بين المشاركين في الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا و كانت فعالية اللقاح أعلى أيضًا عند الإناث.

لم تكن هناك حالات أو وفيات شديدة وحرجة بين المشاركين في الدراسة ولفتت الدراسة بأن لقاحات المعطلة يمكن أن تمنع حالات العدوى الشديدة ب COVID-19 .

وقال الباحثون في الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة Emerging Microbes & Infection "النتائج التي توصلنا إليها تبرر الحاجة إلى استمرار التطعيم الشامل ضد سلالة دلتا".

وتم التحقق من صحة لقاح CoronaVac الصيني ولقاح Sinopharm من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامهما في حالات الطوارئ على مستوى العالم.

فى السياق نفسه ووفقًا لتقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية كانت لقاحات سينوفارم وسينوفاك ذات فعالية بنسبة 70٪ ضد حالات الالتهاب الرئوي الشديدة الناجمة عن فيروس كورونا COVID-19 وفعالة فى الوقت نفسه ضد المضاعفات الشديدة لمتغير دلتا.