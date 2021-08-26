طبيب مصري بـ بريطانيا يكشف مفاجأة بشأن متحور دلتا.. فيديو

قال الدكتور محب شلبي، زميل الكلية الملكية بلندن، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا سيكون السائد بها هو المتحور دلتا، معقبا: "وهو ما كان سائدا في الهند، ويليه دلتا بلس، وهي السلالة التي انتشرت في نيبال".

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "إنجلترا تمر بموجة قوية من فيروس كورونا، ولكن هناك عددا قليلا يدخل المستشفى ونسبة الوفيات قليلة للغاية والسبب هو وجود التطعيم ضد كورونا".



وأشار: "متحور دلتا يصيب صغار السن أيضا، ونرى الآن شبابا في سن 14 يدخلون المستشفيات والرعاية المركزة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى الحوامل، وفي بعض الأحيان تتوفى المصابة ويتم إنقاذ طفلها، وخاصة من لم يحصلن على اللقاح".



وأوضح أن أزمة متحور دلتا هي قدرته الهائلة على العدوى، والتي تصل لنسبة تفوق 200 مرة السلالة التي ظهرت مع بدء الجائحة، متابعا: "في إنجلترا يتم تلقيح الحوامل بشكل طبيعي وخاصة في الأشهر الأولى، لكن المشكلة تتوقف على نوع اللقاح الذي تحصل عليه السيدة الحامل"، لافتا: "هنا في لندن يتم التجهيز للجرعة الثالثة من لقاح كورونا".

ممثل منظمة الصحة العالمية تشيد بدور مصر في مكافحة كورونا



استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر بحضور الدكتور طاهر إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة إلهام الجبلاوى وكيل المديرية.

وخلال اللقاء أشادت القصير بدور مصر فى مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات كما أثنت على الدور الريادى العالمى لمصر فى ملف اللقاحات مؤكدة على العمل يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية ، ومساندة الوضع الصحى بمحافظة الأقصر.

فيما استعرض ألهم موقف القيادة السياسية الحازم فى التعامل مع أزمة كورونا وتوجيهات الحكومة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للخروج من الازمة، منوها إلى استقبال مصر هذا العام العديد من البطولات الرياضية الدولية مثل كأس العالم لكرة اليد فى يناير الماضى وبطولات العالم للرماية والشيش.

وأشاد محافظ الأقصر بدور منظمة الصحة العالمية فى مصر ، كما أشار إلى استمرار إعطاء اللقاحات لجميع العاملين والقطاعات بالمحافظة.

وكانت الدكتورة نعيمة القصير حضرت اللقاء السنوى الذى يقام على مستوى الجمهورية لمديرى إدارات وفرق مكافحة فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة الذى يقام لأول مرة فى محافظة الأقصر.

